Violenza su un treno a Rimini e su un bus a Bologna, chiesto il processo per un palermitano

Pochi giorni prima, con le medesime modalità lo stesso 38enne aveva tentato una violenza su un autobus a Bologna. Il 16 aprile del 2023, infatti, l’uomo avrebbe molestato una 25enne su un bus della linea cittadina. Anche in quel caso la ragazza si era messa ad urlare e per poterla liberare dalla stretta del 38enne era dovuto intervenire addirittura l’autista ad autobus fermo.

L’uomo inoltre avrebbe alle spalle altri episodi violenti che avrebbero prodotto un arresto in Toscana, a Prato per diversi reati e per cui avrebbe anche trascorso un periodo di tempo detenuto in una Rems, una struttura sanitaria di accoglienza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi, dalla quale era uscito poco tempo prima dei fatti di Rimini e Bologna.