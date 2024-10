Ucciso nel palermitano colpito da una fucilata al petto, a dare l’allarme il figlio che lo ha trovato morto

Salvatore Di Salvo è stato ucciso con un colpo di fucile che lo ha raggiunto al petto nella campagne in contrada Cambuca nel territorio di Partinico (Palermo). Era uscito questa mattina all’alba per lavorare in un terreno insieme al figlio. L’uomo è arrivato per prima a bordo di un fuoristrada. Dopo è arrivato il figlio a bordo di un trattore. Ha cercato il padre, ma non lo ha trovato in auto. Lo ha trovato per terra morto non distante dalla vettura. Ha chiamato il 112 e ha chiesto aiuto.

I carabinieri hanno sentito il figlio e poi amici e parenti per cercare di ricostruire quanto avvenuto e risalire all’assassinio. Pare che non ci fossero dissidi o contrasti con altri proprietari terrieri. Di Salvo ha precedenti ma molto datati per furto. La Procura ha disposto l’autopsia che sarà eseguita nel reparto di medicina legale dell’ospedale Policlinico di Palermo.