Rogo in una ditta di ortofrutta a Misilmeri: non si esclude pista dolosa

É’ stato spento solo a tarda notte, intorno alle 3,30, il rogo del capannone della ditta di ortofrutta Manderino arl di Misilmeri, paese in provincia di Palermo. Le fiamme hanno danneggiato una intera struttura e distrutto centinaia di cassette in plastica. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore prima di riuscire a spegnere le fiamme e bonificare la zona. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Non si esclude la pista dolosa del rogo. Di fronte all’azienda c'è un rifugio per cani. I volontari sono intervenuti per accertare che gli animali che si trovano nella struttura stessero bene. Alla fine dell’intervento è stato verificato che non ci sono animali feriti.