Ritardo di tre ore sul Palermo-Milano: EasyJet dovrà pagare 250 euro ad una passeggera palermitana

EasyJet condannata ad un risarcimento di 250 euro a beneficio di una passeggera palermitana. Lo scorso 18 novembre, il volo, anzichè atterrare alle 15,05, come previsto, aveva raggiunto l'aeroporto di Milano Malpensa alle 18,37: un ritardo di tre ore che aveva cambiato tutti i piani previsti in precedenza dai passeggeri comportando non pochi disagi.

La donna si è quindi rivolta a ItaliaRimborso, azienda che si occuppa di assistere gli utenti vittime di ritardi o disagi legati all'inefficienza delle compagnie aeree. Sulla questione è intervenuto il giudice di pace di Palermo, che ha disposto il risarcimento di 250 euro, applicando il regolamento comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri anche in casi di ritardi.

«Oltre le tre ore di ritardo - commentano da ItaliaRimborso - i passeggeri possono richiedere la compensazione pecuniaria. Nella fattispecie non vi erano circostanze di sciopero o di condizioni meteo avverse. La compagnia aerea aveva sollevato il caso del bird strike, un impatto di un volatile con il velivolo, non fornendo però documentazione proveniente dall’autorità aeroportuale. Ancora una volta una sentenza accolta, come accaduto il 97,8 per cento dei casi».