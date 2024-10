Palermo, arrestato giovane spacciatore: aveva con sé 32 dosi tra cocaina, hashish e marijuana

In arresto un ventenne palermitano per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'arresto è scattato in via Empedocle Restivo, quando una pattuglia ha notato un giovane, in sella ad un motociclo che si avvicinava con fare sospetto ad alcuni clienti di un’attività commerciale.

Alla vista della divisa, però, ha tentato di allontanarsi per sfuggire al controllo. I poliziotti hanno controllato i documenti e perquisito il giovane trovando 2 dosi di marijuana, 16 di hashisch e 14 di cocaina oltre ad un seghetto della lunghezza di 15 cm. Il ragazzo è stato denunciato ed è indagato in stato di libertà per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Tutta la sostanza stupefacente rinvenuta e il denaro sono stati posti sotto sequestro. L'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria.