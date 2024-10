L'omicidio di Mico Geraci 26 anni fa: il ricordo della segertaria Uil Sicilia Luisella Lionti

«Il nostro Mico è stato un esempio di coraggio e onestà, è dovere di questo sindacato tenere alto il suo ricordo dobbiamo continuare a combattere la mafia ed educare i nostri giovani alla legalità entrando nelle scuole e coinvolgendo le loro famiglie. Tutto questo deve essere un impegno costante». Così Luisella Lionti, segretaria Uil Sicilia, ha voluto ricordare Mico Geraci, il sindacalista ucciso l'otto ottobre di ventisei anni fa.

Un ricordo commosso cui si è unito anche il presidente della regione Renato Schifani: «La Regione Siciliana si unisce al ricordo di un uomo che ha sacrificato la propria vita per la difesa dei diritti dei lavoratori e per la lotta contro il malaffare - ha detto l'ex presidente del Senato - Mico Geraci rappresenta un simbolo di coraggio e di impegno civile, una figura straordinaria che ha scelto di opporsi alla criminalità organizzata con la forza della parola e delle azioni. Il suo esempio deve continuare a ricordarci l'importanza della giustizia, della legalità e del lavoro onesto. La sua lotta per una Sicilia migliore, libera dal giogo della mafia, è ancora oggi una battaglia attuale, che richiede l'impegno di tutti: istituzioni, cittadini e forze sociali. Finalmente - prosegue - anche la giustizia, di recente, ha individuato i mandanti del suo omicidio, ponendo fine al mistero che per tutti questi anni è stato come una ferita aperta per coloro che credono nella giustizia e nella libertà. A Geraci va il nostro omaggio, e ai suoi familiari la nostra più profonda vicinanza e gratitudine».