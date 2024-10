Mafia, processo per l’omicidio dell’agente Agostino e della moglie: ergastolo per Gaetano Scotto

Condanna all’ergastolo per il boss Gaetano Scotto per l’omicidio dell’agente di polizia Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, uccisi da un commando mafioso il 5 agosto del 1989 a Villagrazia di Carini (Palermo). Lo hanno deciso i giudici della Corte di assise di Palermo - presieduta da Sergio Gulotta - pronunciando la sentenza nell’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo. La Corte di Assise ha inoltre deciso l’interdizione dai pubblici uffici per Scotto e la condanna, oltre al risarcimento alle parti civili, di una provvisionale in favore dei familiari di Nino Agostino e Ida Castelluccio.

La Corte di Assise ha assolto il secondo imputato, Francesco Paolo Rizzuto. In aula l’abbraccio e le lacrime dell’avvocato difensore Fabio Repici con don Ciotti, Ida e Flora Agostino e Nino Morana, figlia di Flora e nipote di Vincenzo, il papà del poliziotto ucciso e scomparso ad aprile scorso. Alla lettura della sentenza erano presenti la procuratrice generale Lia Sava e i sostituti pp Domenico Gozzo e Umberto De Giglio.