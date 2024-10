Ispettori del lavoro: multe per oltre 23 mila euro a locali e cantieri della provincia di Palermo

Cinque attività sospese per lavoro nero e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza. E’ il bilancio dell’attività di controllo che nell’ultimo fine settimana ha visto impegnati gli ispettori del lavoro Sicilia in provincia di Palermo. Le verifiche sono scattati in alcuni esercizi pubblici e in cantieri edilizi. Sanzioni per 18 mila euro sono state comminate a due ristoranti dove è stata sospesa l’attività per diverse violazioni e per avere trovato uno dei due lavoratori in servizio in nero. Anche in un pub sono stati trovati 4 lavoratori in servizio tutti senza contratto.

In questo caso oltre alla sospensione dell’attività sono stata comminate anche multe per 20 mila euro. In un altro pub su cinque lavoratori due erano in nero. Nel settore dell’edilizia su 9 cantieri controllati uno è stato sospeso perché sul posto di lavoro sono stati trovati due lavoratori in nero sui due occupati. Sono state elevate sanzioni per 5 mila euro. Violazioni in materia di salute e sicurezza sono state riscontrate in tutti e 9 i cantieri sottoposti a verifica.