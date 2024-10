Attesa per oggi la sentenza del processo per l’omicidio dell’agente di polizia Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio

É attesa in giornata la sentenza del processo per l’omicidio dell’agente di polizia Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, uccisi da un commando mafioso il 5 agosto del 1989 a Villagrazia di Carini (Palermo). I giudici della Corte di assise di Palermo - presieduta da Sergio Gulotta - sono entrati infatti questa mattina in camera di consiglio nell’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo.

Imputati in questo procedimento, che si celebra col rito ordinario, sono Gaetano Scotto e Francesco Paolo Rizzuto, rispettivamente accusati di duplice omicidio aggravato in concorso e di favoreggiamento aggravato. Al termine della requisitoria l’accusa - rappresentata dalla pg Lia Sava e dai sostituti Domenico Gozzo e Umberto De Giglio - ha chiesto la condanna all’ergastolo per Scotto e l’assoluzione per Francesco Paolo Rizzuto, al tempo amico di Agostino (accusato di favoreggiamento personale). In aula saranno presenti i parenti delle vittime, tra cui la sorella Flora e il figlio Nino Morana.