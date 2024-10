Palermo, motociclista rischia di perdere un braccio dopo l'incidente sull'A19

Incidente stradale sull'autostrada Palermo-Catania, verso il capoluogo, nella zona di Termini Imerese, subito dopo lo svincolo dell'agglomerato industriale. Un motociclista di 57 anni nello scontro ha rischiato di perdere un braccio. Per cause ancora da accertare ha perso il controllo della moto su cui viaggiava (in direzione Palermo) ed è rimasto gravemente ferito. Nell'incidente non sono coinvolti altri veicoli.

I sanitari del 118 l'hanno intubato e trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico. I medici lo hanno ricoverato con la prognosi è riservata. Si è formata una coda in autostrada di cinque chilometri: la polizia stradale fa uscire allo svincolo dell'agglomerato industriale per poi rientrare in autostrada da quello di Termini.