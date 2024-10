Crisi idrica a Palermo, razionamento da domani in alcuni quartieri ma a Borgo Nuovo sono senz’acqua da mesi

«Da mesi siamo costretti a lavarci con l'acqua comprata al supermercato». Domani la città piomberà indietro di trent'anni: gli invasi sono ai minimi storici e per cercare di arrivare almeno alla fine dell'anno con le attuali riserve il piano di razionamento si è dimostrato necessario nonostante le iniziali ritrosie del governo regionale. A turno, i quartieri della città rimarranno con i rubinetti a secco un giorno a settimana, ma ci sono zone dove già da mesi la graduale e progressiva riduzione della pressione ha lasciato intere palazzine e decine di famiglie senza acqua.

Siamo a Borgo Nuovo - in calendario già domani insieme ad Arenella, Boccadifalco, Bonagia e Calatafimi Villa Tasca - per la precisione in via Erice dove i residenti da anni cercano di far fronte «al filo d'acqua» che bagna i loro lavandini. Sono sprovvisti di serbatoi perché i tetti non ne reggerebbero il peso e il razionamento che incombe non fa che aumentare preoccupazione rabbia.