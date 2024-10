Controlli serrati a Palermo nel cuore della movida, oltre 30 mila euro di sanzioni

Anche nel corso di questo week end, nel centro di Palermo, sono proseguiti i servizi straordinari di controllo del territorio collegati al protocollo di sicurezza denominato «Alto Impatto», così come previsto dalle direttive del ministro dell’Interno e sulla base delle strategie di intervento condivise in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

I servizi interforze hanno interessato quell’ampio tratto del percorso della movida ed in particolare attorno agli assi viari di corso Vittorio Emanuele e via Roma, ed estesi a piazza San Domenico, via Argenteria, via Maccheronai, via dei Coltellieri, via Dei Frangiai, via Pannieri, via Chiavettieri, via Dei Cassari, Discesa Caracciolo, piazza Garraffello, piazza Fonderia e zone limitrofe, aree particolarmente frequentate da astanti e turisti e caratterizzati dalla presenza di esercizi dalla diversificata offerta commerciale.

L’obiettivo è, come sempre, quello di assicurare una maggiore presenza delle forze dell’ordine nei luoghi più frequentati e nei punti di aggregazione, con lo scopo di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e criminalità. Nel corso delle operazioni sono state schierate unità operative garantendo, attraverso il personale della polizia, dei carabinieri, della Guardia di finanza e della polizia municipale, coadiuvati da personale dell’Asp, ognuno per i settori di competenza, una significativa presenza sul territorio.