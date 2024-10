Villabate, caos al cimitero per le bare senza sepoltura

Non c’è pace neppure per i morti. Al cimitero di Villabate continuano i disagi delle bare a deposito. La camera mortuaria è piena e allora il Comune ricorre alle cappelle gentilizie. Il problema è che la permanenza di queste bare doveva essere temporanea, invece, a distanza di pochi mesi non è cambiato nulla. Anzi, la situazione sembra essere peggiorata.

«Ci siamo ritrovati delle salme di sconosciuti all’interno della nostra cappella. Inizialmente, ci era stato detto che la collocazione era temporanea ma ad oggi sono passati mesi e le bare si trovano ancora al loro posto», ha segnalato un lettore in un messaggio inviato alla redazione del Giornale di Sicilia, attraverso i contatti Whatsapp 3358783600 e via mail a [email protected].

«Da qui a pochi giorni - dice il sindaco Gaetano Di Chiara (nella foto) - 53 salme verranno estumulate per ricavare spazio. Verranno realizzati 140 loculi e 250 posti nel campo di inumazione e questo ci consentirà di risolvere il problema delle bare a deposito».