Palermo, una postazione mobile della Rap in piazza Bordonaro per gli sfalci di potature

Al fine di intensificare i servizi resi al cittadino ed evitare gli abbandoni su strada di ramaglie e arbusti in area Nord della città, Rap metterà a disposizione della cittadinanza un ulteriore servizio per disfarsi degli sfalci di potature. I cittadini potranno utilizzare oltre il servizio a postazione per lo scarico di ramaglie presente presso Piazzale Galatea (Mondello) dal lunedì al sabato (eccetto festivi), dalle ore 08:00 alle ore 12:00, anche un servizio aggiuntivo di postazione presso Piazza Bordonaro (Vergine Maria) tutti i giorni lunedì-sabato, dalle ore 07:30 alle ore 10:45.

Questo servizio aggiuntivo, presso Piazza Bordonaro, partirà lunedì prossimo 7 ottobre, avrà carattere temporaneo di 3 mesi e fino al termine della stagione delle potature. Si ricorda, inoltre, che gli sfalci di potatura possono essere anche consegnati presso i centri comunali di raccolta presenti in città.