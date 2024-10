Palermo, infilzato nella ringhiera mentre tenta di scavalcarla

Un giovane è rimasto infilzato nella ringhiera del Castello a Mare la scorsa notte a Palermo. Probabilmente sotto l'effetto di alcol, stava cercando di scavalcare l’inferriata quando ha perso l’equilibrio ed è rimasto con il braccio appeso nella punta acuminata della recinzione che sti trova in via Filippo Patti tra il ristorante e il molo trapezoidale. Il giovane è un turista di 19 anni che alloggia all’Ostello Bello. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato il giovane ferito al braccio e consegnato ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale Civico per ricucire la parte del braccio lacerata.