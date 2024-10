Bombole di ossigeno, ritardi e disagi nelle forniture a Palermo

«Abbiamo ricevuto in questi giorni segnalazioni di pazienti affetti da patologie polmonari croniche che necessitano di ossigenoterapia, che stanno subendo gravi difficoltà e ritardi per la fornitura delle bombole di ossigeno liquido. L’Asp di Palermo ha cambiato la procedura per la fornitura, rendendola più farraginosa e complessa di cui non tutti i medici di famiglia sarebbero informati». Lo dice Lillo Vizzini, di Federconsumatori.

«Ci ha contattato il marito di una donna appena dimessa dall’ospedale per una polmonite; la signora è sofferente di broncopatia cronica ostruttiva severa e ipertensione polmonare, con prescrizione medica di ossigenoterapia e ventilazione polmonare - aggiunge Vizzini -. Ebbene, pur avendo il loro medico curante trasmesso via mail all’Asp il piano terapeutico e la richiesta della fornitura, la bombola non viene loro consegnata. Ha cercato di contattare l’Asp, attraverso diversi contatti, anche in via La Loggia: i telefoni o sono muti o i numeri sono errati. Ha contattato la ditta che si è aggiudicata il servizio, ma gli hanno risposto che non aver ricevuto alcun ordine di consegna».