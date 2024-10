Malamovida a Palermo, sequestri e multe per 60 mila euro

I carabinieri della stazione Palermo Centro, con i militari nucleo antisofisticazione e sanità, del nucleo ispettorato del lavoro, dei cinofili di Palermo Villagrazia, e degli agenti della polizia municipale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri della movida palermitana. Hanno denunciato un palermitano di 63 anni, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nel corso del controllo sono stati trovati 0,75 grammi di cocaina e oltre 50 grammi di marijuana. Nel corso dell’attività, sono stati effettuati diversi controlli, con quasi 30 persone identificate; 4 i locali, in via Maqueda, ai quali sono state contestate delle irregolarità inerenti all’assenza della prevista concessione per l’occupazione del suolo pubblico. In due locali sono stati trovati lavoratori in nero senza la formazione in materia di sicurezza, la visita medica. Sono state riscontrate carenze igienico sanitarie.

Per uno dei due locali è scattata la sospensione dell’attività imprenditoriale. I carabinieri hanno inoltre denunciato in stato di libertà due persone, titolari di un’attività economica già sottoposta a sequestro amministrativo e ritenute responsabili, in concorso, di violazione dei sigilli e cattivo stato di conservazione degli alimenti. Il locale è stato sequestrato. Nell’ambito del servizio sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per quasi 60.000 euro.