Altavilla Milicia, scoperta una piantagione di marijuana

I poliziotti del commissariato di Termini Imerese hanno arrestato un uomo, V. F. (le sue iniziali), 46 anni, originario di Palermo, ritenuto responsabile di aver realizzato una piantagione di marijuana, da destinare allo spaccio.

La piantagione si trovava nel territorio del Comune di Altavilla Milicia, in un terreno impervio di non agevole accesso, chiuso da un cancello con catena e lucchetto, la cui chiave è stata trovata in possesso dell’arrestato. Le piante erano coperte da una fitta vegetazione, costituita da diverse centinaia di vasi con terriccio di coltura, di cui numerose con germogli già presenti, assieme a materiale per creare una sorta di effetto serra outdoor e per la loro irrigazione.

A qualche centinaio di metri veniva inoltre individuata una villa, sita all’interno di un residence, che, sottoposta a perquisizione, svelava essere il luogo dove la persona arrestata custodiva il materiale occorrente alla cura delle piante di stupefacente ed alla loro essicazione.