Paura a San Giuseppe Jato, incidente nel cantiere di una palazzina: un anziano è in grave condizioni

Attimi di paura ieri mattina a San Giuseppe Jato per un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere privato di piazza Corpus Domini. A rimanere ferito, in seguito a una caduta, è stato V. R., 71 anni. Sembra che stesse eseguendo alcuni lavori nell’abitazione di proprietà di un nipote. La palazzina a tre piani si trova nella piazza che sorge alle spalle di corso Umberto I. L’uomo, per cause in corso di accertamento, è caduto da un soppalco altro circa 2 metri. Nella caduta l’anziano ha sbattuto la testa ha perso i sensi per alcuni minuti. I primi a soccorrerlo sono stati alcuni familiari che lavoravano nella stessa palazzina in corso di ristrutturazione. Immediato l’allarme al 118 che ha inviato un’ambulanza con i paramedici.

L’uomo, che ha ripreso conoscenza, perdeva però sangue da un orecchio ed è stato così ricoverato d’urgenza all’ospedale Civico del capoluogo. Dove i medici hanno riscontrato un’emorragia interna. Il settantunenne è stato così sottoposto per diverse ore a un delicato intervenuto chirurgico al cranio. Da ieri è in coma farmacologico sotto lo stretto controllo dei sanitari del nosocomio. L’intervento sarebbe andato a buon fine ma la prognosi resta riservata. Si attendono le prossime ore per una nuova valutazione.