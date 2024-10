Furti in un negozio di abbigliamento e in un bar a Palermo, rubati merce e soldi

Due furti in un negozio di abbigliamento e in un bar di Palermo. La tecnica è stata sempre la stessa. I ladri hanno forzato i lucchetti e portato via merce e soldi dalle casse. I colpi sono stati messi a segno nel punto vendita Calvin Klein di via Libertà e nel Mini Bar in piazza Principe di Camporeale. Nel negozio sono stati portati via alcuni zaini e circa 100 euro trovati in cassa. Nel bar i ladri

hanno portato via alcune bottiglie di liquore e i soldi trovati in cassa. Le indagini sono condotte da polizia e carabinieri.