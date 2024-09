Palermo, in casa allo Sperone oltre tre chili di droga: arrestato 41enne

Ai domiciliari per reati di droga e già pronto a spacciare. Un pregiudicato di 41 anni è stato incastrato dal fiuto del cane King e dall’intuito degli agenti del commissariato Sperone che lo tenevano d’occhio. La casa era una piccola centrale di spaccio per hashish e cocaina. Il 41enne palermitano deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è maturato nel quartiere Sperone dove, nel corso di articolate attività investigative, gli agenti del commissariato Brancaccio, con l’ausilio di personale della squadra cinofili delle Volanti hanno sottoposto a controllo un appartamento di via Armando Diaz nella disponibilità dell’uomo.

La perquisizione ha consentito di rinvenire in una stanza dell’abitazione, con l’ausilio del cane antidroga King, una busta plastificata contenente: un sacchetto con all’interno 30 panetti e due pezzi di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo pari a 2,986 Kg; un barattolo di vetro contenente 23 dosi di cocaina, per un peso complessivo pari a circa 20 grammi; un sacchetto di plastica contenente involucri di sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo pari a 81 grammi; un bilancino di precisione, e materiale vario per il confezionamento della droga. In un mobile della cucina invece è stato rinvenuto denaro contante pari a 2.750 euro in banconote di vario genere.