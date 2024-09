Palermo, tornano gli incendi dei rifiuti: squadre dei vigili del fuoco al lavoro

In alcuni quartieri di Palermo la spazzatura negli ultimi giorni non è stata raccolta: alla Rap, azienda che si occupa dei rifiuti nel capoluogo, si sono verificati nuovi problemi nei turni degli operatori e i cassonetti si sono riempiti. Sacchetti e ingombranti hanno circondato i cassonetti, ormai colmi e nei quartieri delle periferie si è ricorso al fai-da-te.

Così, nella notte alcuni residenti dei quartieri di Boccadifalco, Villa Tasca (in via Palmerino) e nel vicino corso Calatafimi gli incendi hanno illuminato la notte e costretto le squadre dei vigili del fuoco ad intervenire, allertati dagli abitanti delle zone.

Il fumo e il cattivo odore hanno costretto i residenti a serrare le finestre per evitare di essere investiti dalla diossina sprigionata dai roghi. Incendi si sono verificati anche a Brancaccio in Largo Di Vittorio e in via Tindari a Borgo Nuovo: anche qui la schiuma dei vigili ha domato le fiamme.