Palermo, multe per 75 mila euro nei confronti di pub e ristoranti nei luoghi della movida

Multe per 75 mila euro durante i controlli nei luoghi della movida di Palermo. Polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale e Asp, ognuno per i settori di competenza, hanno effettuato una serie di verifiche per contrastare l’abusivismo commerciale, attraverso accertamenti di natura amministrativa.

Le pattuglie hanno perlustrato la zona della Vucciria e tutto il centro storico, in particolare corso Vittorio Emanuele, via Roma, piazza San Domenico e piazza Sant'Anna, via Argenteria, via Maccheronai, via dei Coltellieri, via Dei Frangiai, via Pannieri, via Chiavettieri, Discesa Caracciolo, piazza Garraffello piazza Fonderia che sono state spesso teatro di risse, furti e violenze.+

I controlli legati alla malamovida hanno riguardato 11 pub e ristoranti, in 7 dei quali sono state riscontrate irregolarità per non avere rispettato la normativa sui dehors e violazioni relative all’ampliamento della superficie di somministrazione senza comunicazione all’Asp e quelle dell'intrattenimento musicale con il sequestro degli strumenti.

Contestata anche la mancata formazione e la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, ed in un caso la violazione per periodo di lavoro in nero di un lavoratore. Sono state elevate multe per il mancato rispetto del suolo pubblico e per la mancata autorizzazione per l’installazione di impianto di videosorveglianza. inoltre sono state identificate 532 persone, di cui 61 con precedenti penali e o di polizia, controllati 30 veicoli, elevate 17 contravvenzioni al codice della strada per un valore complessivo superiore a 7 mila e 500 euro, effettuato anche un sequestro ammnistrativo e un fermo amministrativo.