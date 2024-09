Partinico, scoperte 250 piante di cannabis in una zona nascosta dalla vegetazione: scatta un arresto

Un uomo di 53 anni è stato arrestato per coltivazione illegale di cannabis. In una zona impervia in contrada Pacino, a Partinico, sono state ricavate delle aree nascoste dalla fitta vegetazione ai margini di un corso d’acqua dove l’uomo, trovato sul posto al momento del blitz, aveva piantato 250 arbusti pronti per essere tagliati. La marijuana, se immessa sul mercato al dettaglio, avrebbe fruttato fino ad un milione di euro.

L’arresto è stato convalidato dal gip. Le piante sono state campionate e inviate al laboratorio di analisi sostanze stupefacenti del reparto operativo di Palermo. L’operazione è stata eseguita dai carabinieri della compagnia di Partinico, con i colleghi del nono nucleo elicotteri di Palermo.