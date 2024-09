La strage di Altavilla, no alla messa alla prova per la minorenne: del caso non si occuperà la Corte Costituzionale

La messa alla prova non è adeguata per i casi di omicidio, in particolare quando si tratta di un delitto grave come quello contestato alla figlia di diciassette anni di Giovanni Barreca, accusata di aver partecipato alla strage di Altavilla Milicia, insieme al padre e ai cosiddetti «fratelli di Dio», Sabrina Fina e Massimo Carandente. Lo ha messo nero su bianco il Gup del Tribunale dei minorenni nella sua ordinanza, con la quale ha respinto perché «manifestamente infondata e irrilevante nel processo» l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dall'avvocato Carmelo Salamone, che assiste la giovane coinvolta negli omicidi della mamma Antonella Salamone e dei fratelli Kevin e Emmanuel, di 16 e 5 anni, avvenuti all’interno della villetta di famiglia.

Il decreto Caivano, che ha inasprito le pene e i trattamenti sanzionatori per i minorenni, non consente più la messa alla prova (che significa evitare la cella) per l’omicidio dell’ascendente (padre, madre, nonni). L’imputata compirà la maggiore età il 7 ottobre, ma il difensore non aveva chiesto l’applicazione del meccanismo alternativo al carcere per la sua assistita e da qui la dichiarazione di «irrilevanza nel presente procedimento». Non ci sarebbe stato nemmeno l’altro elemento, cioè «la non manifesta infondatezza», che dev'essere presente affinché, interrotto il processo, vengano inviati gli atti alla Consulta. Secondo il giudice, i tempi previsti per la messa alla prova (che può durare massimo tre anni) sono troppo brevi per un percorso di rieducazione significativo, specialmente per reati così gravi.