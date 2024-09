Palermo, nubifragio non previsto si abbatte sulla città e sui comuni della provincia: danni e disagi

Un acquazzone non indicato dalla previsioni meteo si sta abbattendo sulla costa occidentale del Palermitano ma sta interessando anche diversi comuni della provincia. Il nubifragio non sarebbe stato previsto dai modelli meteorologici. Strade dissestate a Marineo e strade allagate a Bolognetta, Misilmeri e Belmonte Mezzagno. I vigili del fuoco stanno intervenendo a Carini per liberare alcuni automobilisti bloccati dalla pioggia.

Strade allagate anche nel capoluogo siciliano soprattutto nella zona occidentale a Mondello, Partanna Mondello e via Ugo La Malfa. Stanno cadendo diversi millimetri di pioggia.