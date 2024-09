Paura al mercato delle pulci di Palermo, crolla palo della luce: un'auto danneggiata

Ci risiamo. Un altro palo della luce vecchio è caduto. È accaduto all'alba in piazza Domenico Peranni (il mercato delle pulci) all'angolo con via Papireto.

Una macchina che era parcheggiata stata seriamente danneggiata Peraltro, si è subito creato un gorgo di traffico perchè la via è uno snodo importante: vi affluiscono tutte le macchine che provengono da piazza Indipendenza.

Con una frequenza sempre più alta i vecchi pali vengono giù. Andrebbero sostituiti a migliaia, ma il Comune (proprietario) non ha le risorse adeguate per farvi fronte.

Amg Energia, l'azienda partecipata che gestisce le manutenzioni, riesce a combinare poco perché costretta a lavorare su impianti vecchi che hanno già superato il ciclo vitale. Si stima che per regolarizzare tutto il sistema (pali, impianti, reti, cabine) serve uno sforzo finanziario di 130 milioni. Soldi che il sistema comunale non ha.

Per questo il destino della società presieduta da Francesco Scoma è di affidarla per quote importanti ai privati disposti a mettere sul piatto risorse adeguate.

Processo che è stato già avviato con la ricerca sul mercato di partner con queste caratteristiche.