Palermo, associazione partigiani: «Vandalizzata la targa intitolata a Gino Cortese»

Vandalizzata la targa intitolata al comandante partigiano, Gino Cortese, posta nell’aprile del 2022 nella rotonda in via Salvatore Cappello, a Palermo. Lo rende noto l'Anpi Sicilia, sottolineando in una nota che la scorsa notte si è consumato a Palermo «uno spregevole e vile atto di stampo fascista a danno della memoria del partigiano Gino Cortese, fulgido rappresentante della Palermo antifascista, civile e democratica».

La targa è stata imbrattata e oscura con la vernice nera: «Questo gesto ignobile insulta la memoria viva e democratica della città di Palermo. Come Coordinamento Anpi della Sicilia nell’esternare il nostro sdegno, invitiamo le forze di polizia, in sinergia con il Comune, a sviluppare tutte le indagini necessarie per individuare gli attentatori», ha aggiunto il coordinatore regionale dell'Anpi, Ottavio Terranova.