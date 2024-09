Movida selvaggia a Palermo: dal Borgo la protesta dei residenti: «Musica ad alto volume ogni sabato notte»

La movida selvaggia a Palermo scatena anche le proteste dei residenti. «Ogni sabato sera e fino a notte fonda la piazza di Borgo Vecchio si trasforma in una discoteca all’aperto», è la protesta di coloro che vivono in quel rione popolare vicino al Teatro Politeama. «Per noi residenti - proseguono - è una situazione infernale. Tremano i muri delle abitazioni. Abbiamo presentato esposti, segnalato la situazione alle forze dell’ordine e non è mai cambiato nulla».

Alcuni giovani arrivano con le auto modificate con impianti di amplificazione potentissimi e tante casse installate nell’auto che rendono impossibile la vita di chi vive attorno. «Tremano i vetri, le pareti. Non ne possiamo più. È un inferno», aggiungono i residenti. «Chiamiamo le forze dell’ordine - aggiungono - e ci dicono che sono impegnate. Tanti giovani bevono e si ubriacano e trascorrono la notte a ballare. Senza considerare lo spaccio alla luce del sole. Qualche volta qualcuno disperato scende e chiede di abbassare il volume. Lo fanno, ma dopo cinque minuti è tutto come prima. Possibile che non si riesce a fare nulla per fare finire questa vergogna?».