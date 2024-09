In diretta tv dalla Cattedrale di Palermo i funerali di Schillaci

In diretta dalla Cattedrale di Palermo su Tgs e sui canali sociali i funerali di Totò Schillaci. Presenti in studio a Tgs, insieme ad Aurora Fiorenza, il direttore del Giornale di Sicilia, Marco Romano, e l'opinionista sportivo di Tgs, Umberto Calaiò. Giovanni Di Marco e Giorgio Mannino in Cattedrale per raccogliere le emozioni e i ricordi di chi vorrà dare un ultimo saluto al bomber del Cep che ha fatto sognare tutta la nazione. Si potrà interagire in diretta mandando un messaggio alla chat Whatsapp 3358783600 o mandando una mail all’indirizzo [email protected]. Ampio spazio anche durante i notiziari di Tgs in onda alle 13.50 e alle 19.50 con interviste e ricordi di quanti hanno conosciuto il grande l’eroe delle Notti magiche di Italia ‘90 Totò Schillaci.