Assolto dipendente Ars, era stato denunciato dall'ex gestore buvette

Assolto dal Tribunale di Palermo perché il fatto non sussiste Giuseppe Mirici Cappa, l'operatore tecnico dell’Assemblea regionale siciliana sotto processo per tentata induzione indebita a dare o promettere utilità.

Per l’accusa Mirici avrebbe favorito alcuni imprenditori che operavano all’interno dell’Ars e avrebbe ricevuto in cambio una serie di regalie: un trasloco gratuito, tavoli, scrivanie, la riparazione di un impianto di riscaldamento e anche la pulizia di un appartamento, oltre all’assunzione di qualche «amico» in una ditta di vigilanza. Ma per i giudici il dipendente dell’Ars non ha commesso il reato. A denunciarlo ai carabinieri era stato l’ex gestore della buvette dell’Ars.