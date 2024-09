Errore di persona, imprenditore di Misilmeri assolto dopo 24 anni e ora gli ridanno anche i beni confiscati

Dopo la revisione del processo e l’assoluzione dall’accusa di mafia, un imprenditore edile adesso è riuscito a ottenere dai giudici la revoca della confisca definitiva dei beni. Un risultato straordinario per Antonino Giordano di 65 anni, originario di Misilmeri, assistito dall’avvocato Baldassare Lauria (nella foto). Per il costruttore si tratta di un traguardo più che importante dopo 24 anni di battaglie, visto che nell’ottobre del 2000 era stato arrestato per associazione mafiosa, per essere poi condannato a cinque anni di reclusione. Nel 2011 i giudici della sezione misure di prevenzione avevano disposto il sequestro di aziende, immobili e depositi del valore di decine di milioni di euro. Un provvedimento poi divenuto definitivo.

Adesso la sezione competente della Corte d’appello, presieduta da Gabriella Di Marco, ha stabilito che i beni possono essere restituiti all’imprenditore, ritenendo il venir meno dei requisiti legali avevano giustificato la confisca. «Si tratta di una decisione che supera la consolidata giurisprudenza conservativa dello stesso tribunale palermitano - spiega il legale di Giordano -. In materia di prevenzione l’appartenenza mafiosa (che giustifica la confisca) è sempre stata ritenuta una nozione diversa dalla partecipazione all’associazione mafiosa (che diversamente integra il reato di cui all’articolo 416 bis), cosicché l’eventuale assoluzione non ha mai determinato alcuna interferenza sul giudicato di prevenzione. Attiveremo adesso le azioni risarcitorie per il recupero del patrimonio perduto e dell’ingente danno patito dal Giordano».