Agguato a colpi di kalashnikov a Grenoble, morto un palermitano: faceva il pizzaiolo in Francia da due anni

Uno dei due uomini feriti con colpi di kalashnikov in Francia, a Fontaine vicino Grenoble, è un giovane palermitano di 31 anni, Marco Cataldi, che è morto in ospedale la notte tra sabato e domenica. In auto con lui c’erano altri tre uomini: uno di questi è stato ferito ed è ricoverato.

Cataldi in Francia faceva il pizzaiolo ed era lì da due anni, era emigrato per lavorare. I familiari dopo la notizia del ferimento sono partiti per la Francia. Dopo l’autopsia la salma di Cataldi sarà restituita ai familiari.

L'agguato è scattato nella notte tra sabato e domenica: due individui armati di un fucile d’assalto hanno aperto il fuoco da un’automobile contro quattro persone. Due sono rimaste ferite: il giovane palermitano ferito gravemente e un altro uomo, attualmente ricoverato e che non si esclude fosse il reale bersaglio dei killer.

Marco Cataldi, colpito alla testa, è morto poco dopo il ricovero. L’auto, ha detto la polizia, è poi stata ritrovata bruciata. La pista seguita dagli inquirenti è che probabilmente si tratti di un episodio legato alla criminalità comune e al traffico di stupefacenti nella città alpina, dove solo poche ore prima c’è stata una marcia di protesta organizzata dai familiari di un impiegato comunale ucciso a colpi d’arma da fuoco una settimana fa.