Schianto auto-moto nel Pescarese, perde la vita un cuoco palermitano

Ha perso la vita in un incidente stradale, a Loreto Aprutino, lo chef Maurizio Scialabba (nella foto), 50 anni, originario di Palermo. Il cuoco lavorava in uno noto ristorante della zona e si era trasferito da tempo nel Pescarese.

Secondo quanto è stato ricostruito dalle forze dell'ordine, l’uomo era in sella alla sua moto, quando, per cause in corso di accertamento, si sarebbe scontrato con un’auto. Lanciato l’allarme, sul posto è arrivato il 118, intervenuto anche con l’elisoccorso, ma per il cinquantenne non c’è stato nulla da fare. Sul posto per i rilievi e gli accertamenti sono poi intervenuti i carabinieri.