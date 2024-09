Palermo, esce da un edificio abbandonato e gli agenti lo bloccano: lo trovano con il crack, arrestato

La polizia di Stato ha arrestato M.A., palermitano di 48 anni, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti del commissariato Zisa-Borgo Nuovo hanno notato una persona uscire da un edificio in stato di abbandono, nel quartiere della Zisa. Una volta in strada, alla loro vista, con gesto furtivo, lo stesso ha tentato di disfarsi di un involucro, gettandolo a terra. I poliziotti hanno fermato l’uomo e recuperato sul ciglio del marciapiede l’involucro, contenente una dose di crack.

Dopo averlo identificato per M.A., gli agenti hanno effettuato un controllo dello stabile da dove era stato visto uscire pochi istanti prima. In un vano destinato a contatore dell’acqua è stato rinvenuto un contenitore in plastica contenente 33 dosi di crack per un peso complessivo di 9,42 grammi. Al pianoterra dello stabile, sono state poi rinvenute 7 dosi di hashish dal peso complessivo di 81,34 grammi, oltre ad un bilancino di precisione ed a materiale per il confezionamento.