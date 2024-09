Nuova rete idrica per Baida e Boccadifalco a Palermo, ma il 16 settembre erogazione sospesa

«Lunedì 16 settembre sarà messa in funzione la nuova rete di distribuzione realizzata da Amap. Tale intervento prevede per quella giornata l’interruzione dell’erogazione idrica nei distretti di Baida e Boccadifalco. I lavori avranno inizio alle 8 e saranno ultimati entro le ore 18. L’erogazione sarà ripristinata al termine dell’intervento e si normalizzerà nelle 24 ore successive, salvo imprevisti». Lo comunica l’Amap azienda che si occupa della gestione del servizio idrico a Palermo e in diversi comuni della provincia.

«Alla ripresa dell’erogazione - prosegue l’azienda - si potrebbe determinare un lieve aumento della torbidità delle acque in distribuzione che, comunque, tenderà a rientrare rapidamente nella norma».