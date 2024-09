La cocaina in una scarpa, il bilancino fra i giochi dei bambini: scoperto e arrestato a Monreale

I carabinieri della compagnia di Monreale hanno arrestato per detenzione e spaccio di droga un uomo di 50 anni originario della provincia di Agrigento, già noto alle forze dell’ordine. Ai carabinieri non è sfuggito il sospetto viavai nei pressi dell’abitazione dell’indagato, sottoposto agli arresti domiciliari proprio per i suoi precedenti legati allo spaccio.

I militari con il supporto del nucleo cinofili di Palermo-Villagrazia, hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, che è stato trovato in possesso di 70 grammi di cocaina, parte della quale già suddivisa in dosi e pronta per la vendita al dettaglio, oltre che al materiale per la pesatura ed il confezionamento, nonché a denaro in banconote di piccolo taglio verosimilmente provento dell’attività di spaccio. L’operazione è agevolata dal cane antidroga Ron: il fiuto del pastore tedesco ha infatti contribuito al recupero della cocaina, rendendo vani i tentativi del pusher, che aveva provato a nascondere lo stupefacente in diversi punti della casa, ad esempio all’interno di una scarpa riposta nell’armadio. Il bilancino è stato trovato nella cesta dei giochi dei bambini.