Palermo, furti al supermercato Bai Bai e alle Cupolette: i ladri portano via soldi e bottiglie di vino

I ladri sono entrati in due esercizi commerciali a Palermo. Hanno scassinato la saracinesca e hanno portato via soldi e bottiglie di vino. Il primo colpo è stato messo a segno in via Francesco Raimondo nel supermercato Bai Bai. Qui è stato portato via il registratore di cassa con dentro soldi da quantificare.

Nel secondo caso i ladri sono entrati nel locale le Cupolette via Monteleone. Sono state portate via bottiglie di vino per 2.500 euro. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia di Stato.

Un furto è stato sventato dal proprietario stesso nella ferramenta e colori Chiarelli in via Salvatore Morso. Per due volte i ladri hanno tentato di scassinare la saracinesca. In entrambi i casi grazie al sistema di videosorveglianza e l’allarme il proprietario è riuscito a mettere in fuga i ladri.