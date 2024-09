L'operaio caduto da un ponteggio a Palermo, avviato l'iter per l'accertamento della morte cerebrale

È in corso di accertamento la morte cerebrale di Mario Angioletti, 35 anni, l’operaio che pochi giorni fa era caduto da un ponteggio in un cantiere in via Ugo La Malfa, a Palermo.

L’uomo si trova ricoverato nella struttura ospedaliera di Villa Sofia, e fin dal suo arrivo nel pomeriggio dello scorso 9 settembre a bordo di un ambulanza le condizioni erano apparse gravissime. Il trentacinquenne è stato ricoverato in coma e adesso i medici stanno eseguendo gli accertamenti per la morte cerebrale.

Secondo una prima ricostruzione, stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione in un immobile in disuso, quando è caduto da un’altezza di circa 4 metri, sbattendo violentemente la testa. Sul posto è intervenuta anche la polizia, che sta indagando sull'episodio, assieme anche ai tecnici dell'Asp.