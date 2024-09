Terrasini, arrivano droni ed elicotteri per cercare il ragazzo di Partinico disperso - VIDEO

Lavora in una pizzeria di Partinico Antonino D’Amico, il ragazzo di 22 anni scomparso in mare ieri (11 settembre) dopo essere stato travolto da un’onda sulla costa di Villa Solemare, in contrada Paternella, a Terrasini. Le operazioni di ricerca, iniziate nel pomeriggio di ieri, proseguono tuttora, senza sosta.

In coordinamento con il personale della Capitaneria di porto, i sommozzatori dei vigili del fuoco stanno effettuando delle operazioni di ricerca con successive immersioni. Contestualmente sono stati attivati i droni per le ricerche dall'alto: impegnate le squadre del nucleo Sapr Vvf, che garantiscono sistemi a pilotaggio remoto dei droni, e le squadre di terra, in località San Cataldo fra Trappeto e Terrasini. Assieme a polizia, carabinieri e guardia di finanza, i vigili del fuoco stanno effettuando anche delle ricerche aeree con l'utilizzo degli elicotteri. In prossimità delle operazioni di ricerca è stato predisposto un posto di comando avanzato per il coordinamento delle operazioni.