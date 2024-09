Palermo, rubato il contatore dell'acqua a una scuola e a un distributore di benzina di Boccadifalco

Rubato il contatore dell’acqua nel plesso della scuola media Mantegna Bonanno in piazza Pietro Micca a Palermo. I ladri per raccattare un poco di rame hanno tranciato i tubi e portato via il misuratore che si trova all’esterno dell’edificio scolastico.

Il furto poteva creare disagi al plesso ma la dirigente Laura Bisso è intervenuto subito e tutto si è risolto senza gravi conseguenze. «La sinergia con Comune e Amap ha consentito di installare nuovamente il contatore e ripristinare l’impianto idrico - spiega la dirigente - le lezioni sono state spostate nella sede centrale in via Bologni e adesso è stato tutto in funzione».

I ladri hanno danneggiato anche l’impianto di carburante che si trova nei pressi della scuola. Anche al distributore di benzina è stato rubato il contatore. Le indagini sui furti sono condotte dai carabinieri.