Un incendio è stato appiccato in un bar a Casteldaccia. Le fiamme hanno danneggiato il locale Al Posto Giusto in via Cavour. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i carabinieri della compagnia di Bagheria che indagano.

Secondo una prima ricostruzione sembra che l’incendio sia doloso, ma i tecnici del comando provinciale dei pompieri sono al lavoro per accertare le cause.