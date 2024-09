Palermo, ramo si spezza e finisce in strada in via Principe di Paternò

Stamattina il ramo di un albero si è spezzato invadendo la carreggiata in via Principe di Paternò, poco dopo l’incrocio con via Sciuti, a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operai comunali per mettere in sicurezza la zona e verificare se vi siano altri rami da potare.

«Se passava qualcuno con la moto rischiava di farsi male - dice un residente - Chiediamo interventi nella zona da mesi, ma senza successo. Ora con le prime piogge e con le raffiche di vento ci saranno seri rischi in città».