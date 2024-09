Palermo, finisce con l'auto in mare e muore annegato

Finisce con l'auto in mare e muore annegato a Palermo. La vittima è un anziano di 84 anni. I vigili del fuoco, sono interventi ieri (9 settembre) alle 23.45, al molo Puntone, per un disperato tentativo di salvataggio.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sommozzatori e il personale nautico dei vigili del fuoco che hanno estratto l'unica persona presente all'interno dell'auto, l'anziano. Successivamente si è proceduto al recupero della vettura, caduta in prossimità del molo Quattro Venti. Sono in corso le indagini per valutare la dinamica dell'accaduto. Sul posto era presente personale della guardia costiera, della guardia di finanza, della polizia di frontiera e personale sanitario del 118.

Nella foto l'intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco