Ancora un furto al Policlinico di Palermo: stavolta i ladri hanno rubato alcuni cellulari

Ancora un furto al Policlinico di Palermo, spesso al centro delle scorribande di ladri solitari che riescono a intrufolarsi nei reparti. Questa volta i malviventi sono entrati nel padiglione di oncologia portando via alcuni cellulari a medici e pazienti che li avevano lasciati negli armadietti e nei cassetti.

Le indagini sull'ennesimo raid in ospedale sono state affidate ai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori, forse una vera e propria banda organizzata per compiere colpi di piccola entità vista la difficoltà a mettere in sicurezza tutte le entrate dell'azienda ospedaliera universitaria, in particolare di notte.