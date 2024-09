Incendi dolosi a Partinico e Cefalù, trovati gli inneschi: le indagini sono in corso

Erano di natura dolosa i due incendi che sono divampati in provincia di Palermo, a Partinico e a Cefalù, distruggendo ettari di macchia mediterranea. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i forestali, la protezione civile e mezzi aerei perché sono state minacciate abitazioni e aziende agricole.

Le fiamme sono state spente dopo ore: il gran caldo e il vento di scirocco hanno alimentato le fiamme che sarebbero state appiccate in diversi punti. Sono stati scoperti infatti diversi inneschi e

sono in corso indagini per risalire agli autori dei roghi.

La stessa situazione si era verificata alcuni giorni fa sempre a Partinico, ma anche a Balestrate e Carini: anche in quel caso sono sono trovati gli inneschi e sono state aperte le indagini per individuare chi ha provocato gli incendi.