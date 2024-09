Palermo, furti al bar Stancampiano e al Marsicano: rubati i soldi che erano in cassa

Ladri in azione nel locale Stancampiano in via Lancia di Brolo a Palermo. Nel corso della notte è stata divelta la saracinesca e i malviventi ha portato via il registratore di cassa e una macchinetta cambiamonete. Nel corso dell’irruzione sono state manomesse anche alcune slot machine. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Altro colpo nel bar Marsicano in corso Tukory all’angolo con via Monfenera. Anche in questo caso i ladri hanno prelevato soldi che erano tenuti in cassa ma il bottino non dovrebbe essere consistente. In questo caso le indagini sono condotte dalla polizia.

In entrambi gli episodi sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori dei colpi.