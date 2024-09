Meteo, gran caldo in tutta la Sicilia: allerta arancione a Palermo dove sono previsti 37 gradi

La Protezione civile regionale ha pubblicato un avviso per rischio incendi e dalla mezzanotte per le successive 24 ore. A Palermo sono previsti un livello di allerta classificato come arancione (preallerta) e una temperatura massima percepita tra i 36 e i 37 gradi con rischio incendi e ondate di calore.

Ma sarà così più o meno in tutta la Sicilia. Caldo torrido è previsto anche a Caltanissetta, Trapani, Messina e Ragusa con temperature che non dovrebbero scendere sotto i 35 gradi. Potrebbero esserci sporadici temporali nelle zone dell'Etna interno, nel Catanese, e in alcune parti dell'Ennese.