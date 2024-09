La strage di Altavilla, i due coniugi palermitani volevano realizzare una chiesa evangelica nella villa della famiglia Barreca

Nella villetta di Altavilla Milicia volevano realizzare una chiesa evangelica in grado di attirare fedeli, magari anche per trarre profitto da questa attività. E per questo motivo si sarebbero ispirati a Gisella Cardia - alias Maria Giuseppa Scarpulla, originaria di Patti e condannata per bancarotta fraudolenta - che attirava centinaia di seguaci in un terreno di Trevignano, dicendo di vedere la Madonna. Ma un altro punto di riferimento per il loro progetto sarebbe stato anche padre Giambattista Scozzaro, che avrebbe avuto un legame strettissimo con la fantomatica veggente: il religioso, dimesso dal proprio ordine di appartenenza dei Frati Francescani dell’Immacolata, aveva fondato Casa Mariana, un luogo di culto fai-da-te a Collesano, che Sabrina Fina e Massimo Carandente avrebbero voluto copiare per adattarlo alle loro esigenze.

Nella coppia dei Fratelli di Dio lui era disoccupato, lei vendeva integratori, prodotti di bellezza e per la cura dell’ambiente, ma senza grande successo: da qui sarebbe scattata l’idea di avvicinarsi alla famiglia di Giovanni Barreca, con cui Sabrina era entrata in contatto su Facebook, facendo leva sul loro fanatismo religioso. Per i coniugi Carandente, accusati di avere ucciso Antonella Salamone e i figli Kevin e Emmanuel di 16 e 5 anni, atroci delitti commessi assieme a Barreca e alla figlia diciassettenne, i santoni erano esempi da seguire perché le loro esperienze gli avrebbero potuto indicare la strada giusta per svoltare raggiungendo così i loro obiettivi in un colpo solo. I «fratelli» erano stati sfrattati dal loro appartamento di via dell’Arancio a Sferracavallo e si sarebbero trasferiti più o meno stabilmente dai Barreca. Ma mettendo su la chiesa evangelica avrebbero potuto risolvere i loro problemi economici, visto che vivevano con il reddito di cittadinanza: dopo che il governo Meloni l’aveva sospeso, avrebbero potuto approfittare della generosità di quanti si fossero avvicinati alla comunità che volevano fare crescere contattando le persone principalmente sui social.