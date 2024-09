Palermo, operaio di 57 anni muore in un cantiere edile allo Zen: tra le ipotesi un malore

Un operaio di 57 anni è morto in un cantiere edile in via Ludovico Bianchini, nel quartiere palermitano dello Zen, mentre era al lavoro a Villa Raffo (nella foto). L'uomo, originario di Mazara del Vallo, è stato colto da malore mentre lavorava. La vittima era impiegato per un'azienda trapanese che ha vinto l'appalto di restauro della villa ai Colli di proprietà della Regione Siciliana.

Il medico legale, giunto nel cantiere dov’è avvenuto l’incidente, ha eseguito l’ispezione sul corpo. Le indagini sono condotte dai carabinieri.